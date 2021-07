Palmeiras vence o Santos e mantém a liderança do Brasileirão

No clássico paulista válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque, por 3 a 2. Gustavo Gómez, Breno Lopes e Willian fizeram para os mandantes, enquanto Carlos Sánchez e Marinho descontaram para os visitantes.

Com a vitória, o Verdão alcança os 25 pontos no Brasileirão, mantendo a liderança. O Peixe permanece com 15 pontos, na sétima posição

Na próxima rodada, os comandados de Abel Ferreira visitam o Atlético-GO, domingo (18), às 16h. Mais tarde, às 20h30, a equipe de Fernando Diniz mede forças com o Red Bull Bragantino.