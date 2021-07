Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Com 28 pontos, o Alviverde paulista quer aproveitar a boa fase e o fator casa para derrotar o Tricolor. Abel Ferreira pode rodar o time após garantir classificação às quartas de final da Libertadores.

O Flu aparece na nona colocação, com 17 pontos. O time de Roger Machado quer surpreender os donos da casa e arrancar pontos do líder do certame. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo e Renan; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Breno Lopes (Dudu) e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Abel Hernández. Técnico: Roger Machado

Data: sábado (24/7)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: Premiere