Papel da TI na Transformação Digital da Uninorte

O Centro Universitário Uninorte conta com a sua própria equipe de tecnologia da informação, responsável pelos processos de manutenção e evolução tecnológica, mantendo sistemas e infraestrutura moderna, dentro das melhores práticas tecnológicas atuais e inovadoras.

Dentro do Campus, a Uninorte conta com um sistema completo de gerenciamento de rede sem fio (Wi-Fi) que atende a comunidade acadêmica disponibilizando acesso à internet com ampla cobertura. A universidade também atende todas as necessidades acadêmicas, com o seu datacenter completo e o serviço de nuvem (Cloud), em todos os seus 3 campus localizados em Porto Velho, Rio Branco e Fortaleza.

As inovações não permanecem apenas nas instituições presenciais, a Uninorte também conta com uma equipe de analistas e técnicos, e inova com projetos de atendimento aos alunos e professores de forma online, como também no suporte e manutenção para garantir alta disponibilidade de seus serviços.

Toda a equipe se mantém comprometida na modernização e inovação da tecnologia em relação ao ensino superior.