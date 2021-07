Parque aquático a ser inaugurado no AC vende entrada por valor exorbitante: “Alegria de pobre dura pouco”

Os acreanos estavam até ansiosos com a chegada do mais novo parque aquático no Estado, mas foram surpreendidos quando descobriram o preço da entrada no local, que deve inaugurar ainda em 2022.

O Amai Park será localizado no Ramal da Piçarreira, na estrada AC-40, que liga Rio Branco a Senador Guiomard.

A página Meme Acre no Instagram divulgou que o valor do passaporte vendido antecipadamente chega a R$ 3.700.

“Alegria de pobre dura pouco”, escreveu.

Um dos impressionados com o valor foi o modelo acreano Marcelo Bimbi, que logo reagiu à publicação.

“É sério isso?”, questionou o ex-fazendeiro.

O parque será um dos maiores da região Norte e promete 15 atrações para todos os gostos e idades, como piscina de ondas, rio lento, half pipe, toboáguas radicais, ilha, área VIP, campo de futebol, entre outras.

O anúncio do primeiro grande parque aquático no Acre vem repercutindo nas redes sociais.