Partiu ao meio: Motorista morre após carro ser destruído por caminhão na BR-364

Um jovem identificado como Matheus de Aquino Alves, de 19 anos, morreu na hora, após o veículo Fiat Uno que dirigia ser “partido ao meio” por um caminhão em frente o balneário Piracolino, na BR 364, a poucos quilômetros da área urbana de Vilhena. O acidente aconteceu nas primeiras horas deste domingo, 25.

Segundo informações colhidas no local da colisão fatal pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, o Uno trafegava em direção a Vilhena quando, por motivos desconhecidos, invadiu a pista contrária e bateu no caminhão, que seguia no sentido Porto Velho.

No choque entre os veículos de carga e de passeio, o primeiro saiu da pista, jogando areia sobre a rodovia, o que resultaria em outro acidente na sequência.

Um carro que vinha atrás parou para ver o que havia acontecido e outro caminhão, um boiadeiro, também indo na direção de Porto Velho, desviou e foi para a mão contrária.

Neste momento, uma motocicleta vindo para Vilhena, derrapou na areia e deslizou por alguns metros até bater contra o boiadeiro. O piloto se feriu e foi levado para o Hospital Regional.

A rodovia chegou a ficar interditada por alguns minutos.

O corpo de Matheus, que segundo informações não oficiais era funcionário de uma concessionária de veículos em Vilhena, foi recolhido pela funerária São Matheus.