Passageiros denunciam vigilante trabalhando bêbado no Terminal

O Campo Grande News recebeu através do canal Direito das Ruas vídeo do vigilante abordando um vendedor ambulante. Os relatos são de que o profissional uniformizado exalava álcool. A abordagem também irriou passageiros que estavam no local.

A reportagem conversou com o ambulante, identificado como Eudes Eduardo da Silva Oliveira, de 25 anos. Ele disse que percebeu o cheiro de bebida alcoólica e foi abordado por não usar máscara.

“Chegou me empurrando, coloquei a máscara e pedi para sair de perto. Ele ficou batendo boca, falou que eu tinha uma faca. Todo mundo começou a me olhar e a filmar ele. Começou a me diminuir”, afirma o ambulante.

Eudes conta que está desemprego e há três anos está vendendo balas e chicletes. “Não estou roubando ninguém”. No terminal, a reportagem encontrou o vigilante no terminal, mas ele disse apenas que não sabia de nada.

A Guarda Metropolitana foi acionada e verificou que o rapaz estava sob efeito de bebida alcoólica e orientou a ir embora. A guarnição ainda está apura se ele estava trabalhando ou de passagem pelo terminal.