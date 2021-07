Pazuello diz à PF que Bolsonaro pediu para apurar denúncia sobre caso Covaxin

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse nesta quinta-feira (29) em depoimento à Polícia Federal que Jair Bolsonaro pediu, de maneira informal, que o general apurasse as denúncias de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. As informações são da CNN Brasil.

A versão dada por Pazuello se alinha à dada pelo presidente da República. O general da reserva também disse que o caso foi passado para o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele, por sua vez, teria informado que não havia nenhuma irregularidade.