Pedindo concurso e gratificações, policiais penais protestam na AV. Getúlio Vargas

Policiais penais realizam, na manhã desta terça-feira (6), mais uma manifestação de protesto contra o Governo do Estado, na Avenida Getúlio Vargas, na frente de sede do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

O caso repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), através de pronunciamento do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que se solidarizou aos profissionais.

Os policiais penais exigem a realização de concursos públicos para preenchimento de novas vagas na atividade, aprovação da Lei Orgânica da categoria e pagamento de gratificações. Roberto Duarte cobrou do Governo do Estado os compromissos assumidos com a categoria no último movimento da categoria.