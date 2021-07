Pela 1ª vez em 5 anos, vereadores de Porto Acre negam ‘cheque em branco’ a prefeito

Pela primeira vez na história da legislatura de Porto Acre, o prefeito reeleito da cidade, Benedito Cavalcante Damasceno (PP), vai ter que amargar o crivo da fiscalização dos parlamentares, quanto à aplicação dos recursos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Na legislatura anterior, quando Damasceno controlava a maioria dos vereadores, ele geria o orçamento como bem pretendia, sem que os vereadores pudessem opinar sobre onde o dinheiro poderia ser aplicado.

Em sessão da Câmara realizada nesta quarta-feira (7), por cinco votos a três, os vereadores decidiram que a partir de agora Bené Damasceno terá que pedir autorização ao parlamento sempre que for realizar despesas orçamentárias.

“Acabou a farra. Dinheiro vem para Porto Acre, seja do governo federal ou de emendas parlamentares, e ninguém vê onde esses recursos são aplicados. O dinheiro simplesmente desaparece, a cidade não desenvolve, o nosso homem do campo continua abandonado sem ramais, sem pontes, nossas crianças continuam estudando com o pé na lama para chegar na escola, ninguém vê e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro todo. Agora a coisa vai ser diferente. Queremos saber onde está sendo gasto cada centavo”, diz o vereador Gola (MDB).

Para o vereador Luan Luz (DEM), a decisão da maioria da Câmara não apenas será benéfica para Porto Acre como valoriza o papel do Legislativo Municipal.

“Falei para o prefeito que quando ele enviar um projeto à Câmara pela manhã, ele será aprovado à tarde se for de interesse do município. Minha postura na votação não foi de opositor ao prefeito. Foi um voto técnico e não político. Foi um posicionamento de quem representa o eleitor da cidade”, disse Luz.

Veja como votaram os vereadores:

Contra o veto do prefeito:

Leandro Bezerra (PSD)

Presidente da Comissão de Orçamento

Arle Souza (Republicanos)

Vice-presidente da Comissão de Orçamento

Vereador Professor Luan Luz (DEM)

Relator do orçamento e vice-presidente da Câmara

Francisco Lindoval, o ‘Gola’ (MDB)

Leal (PROS)

A favor do prefeito

Eliene Amorim (PP)

Secretária da Mesa Diretora da Casa

Professor Elizel (PP)

líder do prefeito na Câmara

Vereadora Ida (PL)