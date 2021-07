Pesquisa: Gladson lidera disputa ao governo com mais de 57% dos votos; Jorge Viana vem em 2º

A pesquisa do Instituto Data Control, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e divulgada neste sábado (3) sobre o cenário eleitoral de 2022 para o governo do Acre, aponta que Gladson Cameli lidera a disputa com 57,2%.

Jorge Viana (PT) aparece em segundo lugar com 19,2%. O senador Sérgio Petecão, do PSB, vem em terceiro, com 9,1%.

Francisco Salomão, ex-presidente da Fieac, surgiu com 0,7%. Branco ou nulo registrou 7,1% e não souberam ou não responderam 6,7%.

Quando se trata do cenário espontâneo, Cameli também aparece na frente, com 44,9%. Joge vem em seguida com 8,6% e Petecão com 3,6%.

Na esportânea, o senador Marcio Bittar surge com 0,4%. Marcus Alexandre e Tião Bocalom com 0,1%. Branco ou nulo registrou 5,1% e não responderam ou não souberam 37,2%.

Sobre rejeição, Jorge Viana assume a liderança com 25,9%. Petecão é o segundo mais rejeitado, com 22,1%. Cameli tem 10,6% e Salomão 10,4%.