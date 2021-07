Petecão defende fundo eleitoral para financiamento de campanha: “Não sou empresário”

Em entrevista à rádio integração FM 99,9, o senador Sérgio Petecão comentou o que pensa a respeito do fundão eleitoral previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, no valor de R$ 5,7 bilhões, aprovada no Congresso Nacional.

Petecão explicou que é favorável ao projeto e que a doação de recursos por empresas privadas para financiamento de campanha, como acontecia antes de 2018, não trouxe bons resultados para o processo eleitoral.

“Eu votei a favor do projeto. Esse dinheiro é muito bem fiscalizado. Conheço políticos que estão inelegíveis porque não prestaram contas do dinheiro do fundo. Eu acho que houve um certo exagero com o último valor aprovado, mas não faria campanha sem o fundo partidário”, argumentou.

“Não sou empresário e não tenho amigo rico. Faço campanha com fundo partidário e, com ele, ajudo vereadores e candidatos a deputado estadual e federal da minha base”, continuou.

A votação do fundo eleitoral gerou críticas nas redes sociais e entre parlamentares. Após a reação negativa, o presidente Jair Bolsonaro tem sinalizado que deve vetar a medida.

Confira a entrevista completa: