Após homem fugir e deixar R$ 48 mil para trás em banco no AC, PF desarticula quadrilha nacional

A Polícia Federal do Acre e de outros três Estados deflagraram nesta quarta-feira (7) a Operação Terra do Sol II para desarticular organizações criminosas que lavavam dinheiro do tráfico de drogas.

Em Rio Branco, Teresina (PI) Curitiba (PR) e Parnamirim (RN), 6 mandados de prisão preventiva e outros 11 de busca e apreensão foram expedidos. Contas e bens também foram confiscados pela polícia.

Tudo começou em 2018, quando um traficante de Natal, no Rio Grande do Norte, tentou depositar R$ 48 mil para uma conta de uma agência bancária no Acre. No momento em que o servidor do banco pediu ao responsável pelo depósito o seu RG e começou a analisar o documento, o suspeito saiu correndo do local. O dinheiro ficou no balcão do caixa.

Investigações feitas pela PF e pelo Ministério Público Federal (MPF) apontaram que as transações estavam sendo feitas entre grupos criminosos.

A organização já estava movimentando mais de R$ 1,5 milhão em conta.