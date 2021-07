Planalto homenageia Dia do Agricultor com imagem de homem armado

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (28/7) uma homenagem ao Dia do Agricultor afirmando que os trabalhadores rurais não pararam de trabalhar durante a pandemia.

O que chamou a atenção, porém, foi a foto escolhida em um banco de imagens que mostra um homem segurando uma espingarda no ombro em meio a uma plantação.

A campanha faz alusão à política armamentista, bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.