PM é espancado até a morte por dois homens em bar

Um policial militar do Mato Grosso morreu, na noite desta segunda-feira, após ser espancado num bar em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá. O soldado Roberto Rodrigues de Souza tinha 31 anos. A agressão foi filmada pela câmera do comércio. Os dois homens que agrediram o agente fugiram.

Eram por volta de 23h quando o PM e uma mulher pararam no bar, na Rodovia Mário Andreazza. De acordo com a Polícia Civil, ele se desentendeu com os dois homens. Não há informações sobre o que deu início à briga. A corporação informou que o agente foi agredido com pauladas na cabeça.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o bar. O soldado chegou a ser levado para o Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde foi realizada uma tentativa de reação cardiopulmonar, sem sucesso.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Equipes da unidade e da PM fazem diligências para tentar identificar e prender os agressores.