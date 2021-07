PM posta vídeo no Tiktok dançando funk proibidão e bebendo com arma na cintura

Vídeo feito pela policial militar Iris Miriã Okada para o tiktok mostra a agente dançando funk proibidão com uma pistola à mostra na cintura.

As imagens que começaram a circular em grupos de WhatsApp provocaram indignação, inclusive, dentro da corporação onde ela está desde 2018.

“É tão difícil ser mulher nessa profissão aí acontece esse tipo de desrespeito no meio da rua. População pagando imposto pra PM fazer dancinha com a arma”, comentou uma policial.

Na gravação é possível ver Íris na calçada do que parece ser uma loja. Em frente a um carro, a policial rebola com uma garrafa de cerveja na mão e pistola na cintura. “Chama teu vulgo malvadão”, diz trecho da música.

Soldado da PM, Okada presta serviço em Ponta Porã. Tentamos falar com ela pelo celular, mas não conseguimos contato.

Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou que “repassou o conteúdo para a Corregedoria da PMMS, que irá adotar as providências cabíveis ao caso” e que será instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Outro Caso – No mês de maio, soldado recém-formado passou a ser investigado por entregar a pistola ponto 40 recebida da força de segurança pública a uma mulher, que gravou vídeo fazendo disparo. A cena foi divulgada no perfil do Instagram dela, onde há mais de 19 mil seguidores.