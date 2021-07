Poetas acreanos participam de publicação na Europa representando o Brasil

O casal de poetas acreanos Mauro Modesto e Edir Figueira Marques será representante do Acre e do Brasil numa publicação sobre a literatura local numa publicação que marca a participação brasileiro em intercâmbio luso-suiço. A confirmação foi feita por Sofia Porto, assessora da Rede Mídia Sem Fronteiras.

Os escritores acreanos terão participação na Antologia Literária em Verso e Prosa da Académie des Lettres et Arts Luso-Suisse: Intercâmbio luso-suíço – Navegando pelos mares da lusofonia. “É uma honra para nós contar com seu talento neste importante projeto acadêmico, que terá seu lançamento em respeitáveis cenários literários internacionais”, diz a assessora. “Edir, seu texto foi muito apreciado, porque convida o leitor a tomar conhecimento de um universo específico e, consequentemente, sobre a história do Brasil nesta temática”, comunica Sofia Porto.

Edir Marques participa da publicação com um coto regional intitulado “Esperteza de um Seringalista. A organização do evento também aceitou a inscrição de Mauro Modesto, que participará da publicação com dois poemas, os quais, na avaliação da organização, “possuem temáticas envolventes, mostrando uma produção madura e bem colocada, com a presença de poética necessária para o encantamento”.

Os poemas de Mauro modesto levam os títulos “Meu ipê florado” e “Próximo ao farol”. A publicação deverá ocorrer em outubro deste ano.