Policia Civil apreende menor envolvido em trafico de drogas em Xapuri

Na manhã desta sexta-feira,19, a Policia Civil, por meio da Delegacia Geral de Xapuri, coordenada pelo delegado Gustavo Neves, realizou operação que culminou com a prisão do adolescente J.A.S acusado de traficar drogas no bairro Constantino Melo Sarkis, em Xapuri.

De acordo com a investigação, o adolescente apreendido hoje atuava junto a seu comparsa, L.M.L.F que também foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar 5 dias atrás, pela mesma pratica de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O menor foi encaminhado à delegacia onde foi ouvido e em seguida encaminhado ao Conselho Tutelar.

De acordo com o delegado, a investigação segue no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crime dessa natureza e representar junto ao poder judiciário.