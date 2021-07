Polícia Civil em Mâncio Lima prende condenado por estuprar criança de 11 anos

Na tarde desta quinta-feira, 22, mais um homem foi preso por estupro de vulnerável na cidade de Mâncio Lima. Agentes da Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de prisão contra P. S. da S., 27 anos, morador da Rua Anselmo Maia.

O crime ocorreu no ano de 2016. Após o ato, o homem fugiu para a cidade de Cruzeiro do Sul. O caso foi denunciado pelos familiares à Polícia Civil, que representou pela prisão de P. S. da S.

Na decisão do Juiz de Direito Marlon Martins, da comarca de Mâncio Lima, diz que P. S. da S. deve cumprir treze anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de estupro de vulnerável.

O delegado José Obetânio ressaltou que nos últimos meses foram presas várias pessoas acusadas de estupro em Mâncio Lima. “Em cidades do interior o número de estupro de crianças sempre é alto, entretanto, Mâncio Lima tem apresentado casos acima da média, o que faz a Polícia Civil agir com firmeza e rigor, colocando esses estupradores atrás das grades”, relatou o delegado.