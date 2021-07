Polícia Militar da fronteira prende homem que oferecia arma nas redes socais, em Epitaciolândia

Uma ação de policiais militares lotados no 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado em Brasiléia, receberam denuncia de que um faccionado, identificado pelas iniciais N. O. C. de 33 anos, estaria tentando comercializar uma arma de fogo na cidade vizinha de Epitaciolândia.

A arma, seria um revólver calibre 22, com numeração raspada e teria recebido o que chamam de “brocada”, para calçar um calibre mais potente. O acusado que se encontrava no Bairro Liberdade, estaria oferecendo pelo preço de R$ 1000 reais.

Uma operação foi montada para cercar o local onde o homem estaria, em sua própria casa. Ao ser chamado e ao abrir a porta foi surpreso, pois estava com a arma na mão a soltando no chão e tentou fugir pela casa, mas foi contido pelos policiais.

Após ser imobilizado, os policiais realizaram uma busca pela residência, onde foi encontrado cerca de 1000 pesos chilenos e uma trouxinha contendo cloridrato de cocaína, além do celular que estava usando para negociar a arma nas redes sociais.

O homem foi conduzido à delegacia do município, onde foi preenchido o Boletim de Ocorrência (B.O.), ficando a disposição do delegado para posteriormente, ser entregue ao judiciário para os procedimentos de praxe sobre o caso.