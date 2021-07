Polícia Militar divulga concurso para oficiais com salário de R$ 6,5 mil

O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já está com inscrições abertas, e conta com 120 vagas referente ao Curso de Formação de Oficiais no próximo ano. Sendo 108 disponíveis para homens e 12 para mulheres.

Conforme o edital, durante o curso o participante aprovado será considerado um militar em formação (Cadete) e contará com salário no valor de R$ 6.519,44.

Além disso, após a formatura ele passará a receber a designação de Aspirante e Oficial, ofício no qual terá uma carga horária de 40 horas semanais.

Quem pode participar?

Para se candidatar o participante deve atender algumas exigências, bem como o ensino superior em Direito. Confira as condições de ingresso postas no edital: