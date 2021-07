Um policial civil, de 50 anos, morreu dentro um motel em São Bernardo do Campo (SP), localizado na avenida Piraporinha, número 22, no bairro do Planalto, por volta das 7h desta sexta-feira (2). A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.

De acordo com a sala de imprensa da Polícia Militar, o agente estava em um quarto com 11 mulheres, quando passou mal. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo como morte natural. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da região. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que os fatos serão investigados.