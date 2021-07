Porto Velho suspende vacinação contra a Covid nesta quinta por falta de doses

“Novas doses de AstraZeneca chegaram no estado na quarta-feira (30), mas uma mudança na metodologia de distribuição impossibilita a aplicação nesta quinta”, disse a Semusa.

Nesta semana a capital fazia a imunização do público 40+ sem comorbidades. As doses já haviam reduzido na quarta-feira, dia em que a prefeitura ‘fechou’ o ponto de vacinação da faculdade São Lucas e aplicou apenas na faculdade Uniron.

A Prefeitura de Porto Velho iniciou a vacinação contra a Covid-19 em 19 de janeiro e foi ampliando o calendário de vacinação do público-alvo conforme chegam novas doses.

Quais grupos já começaram a receber as doses na capital:

O app segue os parâmetros do Plano Nacional de Imunização (PNI) e foi planejado para registrar informações sobre a população e facilitar o agendamento das vacinas.

Após fazer o cadastro, o morador pode consultar no Portal Imuniza, da prefeitura, se já foi feito o agendamento da vacinação para o seu CPF. É possível checar os dados cadastrados no aplicativo Sasi na aba “Consultar Agendamento”, em seguida é só preencher com CPF e data de nascimento nos campos solicitados.