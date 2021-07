Prefeito Zequinha Lima participa de Caravana de Prefeitos em Brasileia e destaca parcerias

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, é um dos 18 prefeitos do Acre que está presente na Primeira Caravana dos Prefeitos ao Alto Acre, evento esse realizado na cidade de Brasileia, onde acontece as festividades de aniversário dos 111 anos de emancipação política.

Zequinha destacou a importância da Associação dos Municípios do Acre junto aos municípios do Acre, além da Segunda Assembleia realizada com a participação dos municípios que fazem parte do consórcio e definir questões internas e organizações do órgão.

“Importante também é essa afinidade com os parlamentares, como senadores e deputados federais que estão presentes, uma vez que cada regional tem suas demandas específicas “, pontuou o prefeito.

Uma das pautas que será levantada no encontro,está relacionada às demandas na região do Juruá, uma vez que chegou o verão amazônico e precisam essas emendas são necessárias para que possam trabalhar. “Nada melhor reunir os oito prefeitos da regional para tratar desse problema antigo que é a BR-364, que sofre todos os invernos fechando alguns trechos, levando prejuízo aos municípios”, completou.

Segundo o gestor, a maior pauta a ser discutida no encontro com os prefeitos seria o melhoramento junto à BR 364. A participação dos deputados federais e senadores junto com o governo do Acre, teria que ser mais intenso na regional do Juruá, caso não, correm o risco de no próximo inverno, ficarem isolados em pontos distribuídos pela estrada que vem se tornando crítico.