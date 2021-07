Prefeitura abre processo seletivo com 130 vagas para pré-enem na Ufac

A Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) torna público o processo seletivo para alunos do município, oriundos de escola pública, inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que estão concluindo o terceiro ano ou que finalizaram o segundo grau a partir 2017, para seleção de 130 vagas para o Curso Pré-Enem #EuNaUfac. A publicação do edital saiu na edição do Diário Oficial do Estado do Acre desta quarta-feira (14), na página 43

Para concorrer à vaga, o interessado deve ser aluno do município de Epitaciolândia, de escola pública, que cursa o terceiro ano do ensino médio ou que concluiu a partir de 2017. As inscrições abrem nesta quarta-feira (14) e encerram sexta-feira (16) e serão realizadas entre às 8h às 17h, na Escola de Ensino Médio Belo Porvir, localizada na rua Fontinele de Castro, Loteamento Cruzeiro do Sul, Quadra 07 e 08, pela equipe da escola, coordenação do curso e auxiliares da Secretaria Municipal de Educação.

Para fins de classificação no processo seletivo, serão consideradas as notas/conceitos da primeira e segunda séries, para quem estiver na terceira série do Ensino Médio, e notas da primeira, segunda e terceira séries no caso dos cursistas que concluíram o Ensino Médio entre os anos de 2017 e 2020. As notas devem ser informadas no ato da inscrição, com comprovação através de certificado de conclusão de curso, acompanhados de Histórico Escolar ou através de declaração emitida nos últimos três meses.

#EuNaUfac

O Curso preparatório para candidatos ao Enem é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEx) da Ufac. O curso terá aulas ministradas por alunos de graduação e bolsistas de extensão sob responsabilidade da coordenação do projeto. Essa ação tem objetivo de aprovar o ingresso de jovens do município em faculdades de Ensino Superior, na rede pública ou privada.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, as aulas serão, inicialmente, remotas, em ambiente virtual. Por este motivo, os alunos devem ter condições de acessar as aulas online, será criada pela Coordenação da Ufac uma sala interativa, com link específico destinado ao público participante do Curso Pré – Enem. Contudo, há possibilidade do curso preparatório ter aulas presenciais, a depender da condição sanitária, nas dependências da Escola de Ensino Médio Belo Porvir.

Para mais informações sobre o edital completo, requisitos necessários para vaga e outros, acesse a edição de hoje (14) do Diário Oficial do Acre, página 43.