Prefeitura abre seletivo de nível médio e superior com mais de 100 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Acrelândia divulgou um processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, na edição desta sexta-feira (9) do Diário Oficial.

São mais de 100 vagas para as secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, nas seguintes profissões: Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Orientador Social, Supervisor, Visitador, Entrevistador, técnico em Enfermagem, auxiliar em Higiene Dental, Técnico em Análises Clínicas, Médico Clinico geral, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, auxiliar de Farmácia, Educador Físico, Agente de Endemias, Agente de Saúde e Artesão.

Os salários chegam vão de R$1.500 até R$ 11.500,00, com carga horária de 30 e 40 horas semanais.

O seletivo será constituído de entrevistas e análise de currículo em caráter classificatório e eliminatório.

O prazo da contratação é de até 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 15 de julho e 26 de julho de 2021, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Governador Edmundo Pinto, Nº 810, Centro, no horário das 07h30 as 11h e das 13h30 as 17h.

Mais informações abaixo:

acrelândia (1)