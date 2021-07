Prefeitura capacita artistas a participarem de Credenciamento para prestação de serviços culturais

A Secretaria Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul promoveu nesta terça-feira (27), uma capacitação para artistas realizarem a inserção no Edital de Credenciamento, lançado pelo município, para a prestação de serviços artísticos. Em uma reunião realizada no auditório da Escola Flodoardo Cabral, estiveram presentes artistas de diversos segmentos.

O credenciamento de artistas que pretendem participar de eventos promovidos pela prefeitura é uma exigência do Plano Municipal de Cultura e, a partir deste ano, o município de Cruzeiro do Sul vai adotar o sistema. Na reunião desta terça-feira, os técnicos da Secretaria de Cultura orientaram os artistas sobre os critérios e procedimentos para se credenciarem.

“É um momento único na nossa gestão, em que os artistas irão se credenciar e seus nomes, seus grupos, ficarão em um banco de dados da prefeitura e toda vez que o município precisar contratar um artista, vai contratar desse banco o serviço dos artistas de todos as linguagens. Estamos legalizando um processo que há muito tempo era preciso fazer”, explicou o secretário municipal de cultura, Aldemir Maciel.

O prazo para o inserção no Edital se encerra no dia 04 de agosto. Para o credenciamento, o artista deve comparecer na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, no bairro Miritizal, no horário de 7h30 as 13h30, de segunda a sexta-feira.