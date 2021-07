Comerciantes são convocados para ocuparem espaços no Aquiri Shopping; veja lista

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, convocou nesta sexta-feira (16) as 93 pessoas que foram beneficiadas com espaços no Aquiri Shopping.

Os empresários devem assinar a concessão no auditório da Prefeitura Municipal de Rio Branco, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 285 – Centro, nos dias 19 e 20/07, das 8h as 12h e das 14h as 17h.

A medida foi tomada pelo executivo municipal para retirar os comerciantes do calçadão da Beijamin Constant.

Confira a lista:

