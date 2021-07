Prefeitura de Manoel Urbano abre processo seletivo para bolsistas; veja edital

Iniciam-se nesta quinta-feira (8) as inscrições para participar do processo seletivo simplificado para contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação de Manoel Urbano, para ocupar o cargo de bolsista. No edital constam cinco vagas para atuar na educação infantil em regime semipresencial, com atendimento domiciliar em áreas rurais de difícil acesso no município.

Para realizar a inscrição, é necessário que o candidato compareça na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Valério Caldas de Magalhães, bairro Centro, no período da manhã das 8h às 12h ou no período da tarde das 14h às 17h dos dias 8 e 9 de julho de 2021. No local, é preciso preencher o formulário de inscrição e entregar cópias dos documentos pessoais como carteira de identidade, cadastro de pessoa física (CPF), comprovante de endereço e comprovante de escolarização (diploma ou declaração de conclusão do ensino médio e ou declaração de formação continuada na área), além disso, este certame não cobra taxa de inscrição.

O processo seletivo conta com duas etapas: a análise de currículo, que conta 50% do total de pontos, no dia 12 de julho e a entrevista escrita, que será realizada no dia 21 de julho, a partir de questões dos seguintes conteúdos: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – da educação infantil; Base Nacional Comum Curricular – etapa da educação infantil; conhecimento sobre prática pedagógica; elaboradas pela Comissão, constituída por cinco membros da Secretaria Municipal de Educação.

Para concorrer ao cargo de bolsista com vaga de agente educador, é necessário atender os requisitos do edital, tais como: ter ensino médio completo e ou ter experiência comprovada na área; ser, de preferência, da comunidade em que as crianças serão atendidas; Ter no mínimo 18 anos; Ter afinidade com criança; Ter exclusividade para o Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira infância; entre outros. A remuneração da bolsa é no valor de R$600,00 com carga horária de 25 horas semanais, podendo ser entre 7h e 17h, pelo período de seis meses.

Para conferir mais informações sobre todos os requisitos da vaga, documentação e o edital completo, acesse Diário Oficial do Estado do Acre, página 69.