Prefeitura de Porto Velho nega ter aplicado vacinas vencidas contra a Covid-19

A Prefeitura de Porto Velho, divulgou uma nota, na tarde desta sexta-feira (2), rebatendo um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal, que apontou que ao menos 26 mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Sa√ļde de Porto Velho diz que desde o come√ßo da imuniza√ß√£o n√£o houve registro de lotes vencidos pela Divis√£o de Imuniza√ß√£o. E garantiu que n√£o houve aplica√ß√£o de vacina fora do prazo de validade na cidade.

“A Semusa esclarece que os lotes recebidos at√© hoje est√£o devidamente registrados nos sistemas de informa√ß√£o, que tamb√©m cont√©m os dados cadastrais das pessoas imunizadas. Todas as informa√ß√Ķes referentes √† vacina√ß√£o s√£o repassadas ao Minist√©rio da Sa√ļde (MS) para transpar√™ncia do processo”, consta na nota.

A prefeitura tamb√©m explicou que a Semusa pontualmente identificou em uma unidade de imunizante, como exemplo de lote, a expira√ß√£o da data de vencimento. E declarou que ao entrar em contato com os √≥rg√£os respons√°veis pelo envio, “recebeu a informa√ß√£o de que se tratava da invers√£o do padr√£o de impress√£o de datas, ou seja, o m√™s vindo √† frente do dia. A exemplo: 12/03/21 quando no padr√£o brasileiro seria 03/12/21”.

O Governo de Rond√īnia, por meio da Ag√™ncia Estadual de Vigil√Ęncia em Sa√ļde (Agevisa), tamb√©m divulgou uma nota declarando que os Munic√≠pios do estado n√£o aplicam vacinas com prazo de validade expirado.

“No in√≠cio da vacina√ß√£o nos meses de janeiro e fevereiro, as doses aplicadas pelos munic√≠pios n√£o eram informadas em tempo real, com consequente atraso na digita√ß√£o. A data da digita√ß√£o dos dados do vacinado n√£o necessariamente corresponde ao dia efetivo de vacina√ß√£o, os dados s√£o inseridos no sistema de informa√ß√£o a posteriori”, diz a Agevisa.

Entenda o caso

Um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal aponta que ao menos 26 mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O trabalho dos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Est√™v√£o Gamba, da Unifesp, foi publicado nesta sexta-feira (2) pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Prefeituras citadas negam o problema e atribuem o achado do levantamento a falhas na inclus√£o de dados no Sistema √önico de Sa√ļde (SUS), que recebeu anota√ß√Ķes com atraso de at√© dois meses. Ao menos uma cidade (Alagoa Grande – PB) admitiu ter aplicado 72 doses vencidas.

O Minist√©rio da Sa√ļde informou ao G1 que todas as doses s√£o enviadas dentro do prazo e que, caso aplica√ß√Ķes fora do per√≠odo ocorram, √© preciso passar por uma nova aplica√ß√£o “respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses”.