Prefeitura de Rio Branco autoriza quase R$ 7 milhões em crédito suplementar

A Prefeitura Municipal de Rio Branco abriu crédito suplementar ao orçamento municipal para a Casa Civil no valor de R$ 600 mil. Além disso, Bocalom também assinou dois decretos que autorizam a abertura de créditos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra); o primeiro de R$ 74.737,30 e outro de R$ 294.298,47.

Os dois decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado. Para o primeiro, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 600 mil, a Prefeitura informou que o valor será compensado de acordo com anulação das dotações orçamentárias, já o crédito destinado o primeiro crédito destinado à Seinfra, será oriundo do superávit financeiro apurado em balanço de exercício anterior e o segundo, do excesso de arrecadação de Receita.

A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade também receberá crédito suplementar no valor de R$ 317.843,49 e outro no valor de e R$ 2.329.950,00, um terceiro crédito foi cedido no valor de e R$ 519.599,99.

A Secretaria de Meio Ambiente será contemplada com crédito suplementar de e R$ 740.140,00. E por último, a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (Safra) receberá R$ 3.075.216,16.