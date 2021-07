Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo com salário que chega a R$6 mil

A Prefeitura Municipal de Tarauacá publicou nesta segunda-feira (19), o Edital nº 001/2021 para provimento de vagas ao cargo de médico. De acordo com o processo seletivo, são duas vagas sob regime temporário para atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Narcísio Moreira e Marília Vieira, com salário de R$6 mil.

Para se inscrever no certame, que contará apenas com prova de títulos baseada em diploma, experiência, pós-graduações, mestrados e/ou doutorados, é necessário que o candidato se dirija até a Secretaria de Saúde do município entre os dias 19 a 21 de julho de 2021, no horário das 7h30 às 11h, e das 13h30 às 17h.

Além da necessidade de se preencher uma ficha de inscrição, a ser distribuída pela própria secretaria, é preciso que os interessados estejam munidos dos documentos comprobatórios, que podem ser conferidos na listagem abaixo:

– Carteira de Identidade, se brasileiro;

– CPF, se brasileiro;

– Título de Eleitor, se brasileiro;

– Comprovante da Última Votação, se brasileiro;

– Comprovante de Endereço;

– Reservista no caso do sexo masculino, se brasileiro;

– Diploma de graduação em medicina em instituição de educação superior brasileira ou estrangeira;

– Comprovante de Curso na área (Carteirinha do Conselho Regional de Medicina) ou Registro do Ministério da Saúde (RMS);

– Contagem de tempo de serviço na área pretendida.

O prazo do contrato será no período de 6 meses, contando a partir da efetiva contratação, ou até quando perdurar o estado de calamidade pública. Para mais informações sobre o certame, basta acessar o link.