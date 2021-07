Prefeitura e Iteracre celebram acordo de cooperação técnica para regularização fundiária

A prefeitura de Cruzeiro do Sul celebrou na tarde desta terça-feira, 27, um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Terras do Acre para regularização fundiária das áreas urbanas e rurais do município.

O objetivo é entregar o título definitivo para os moradores das áreas do município que ainda não estão regularizadas.

A titulação definitiva é uma demanda de boa parte dos moradores de Cruzeiro do Sul que por não a possuírem, não tem acesso a financiamentos para construção e reforma. Individualmente, o custo para a titulação é muito alto, ficando fora das possibilidades da maioria da população.

“Hoje esta regularização fundiária em parceria com o prefeito Zequinha tem uma finalidade muito importante para os moradores do município. O governador Gladson solicitou nosso empenho em Cruzeiro do Sul. O título é equivalente a um CPF da terra, com matrícula registrada em cartório, sem gastos para o ocupante, para que ele possa solicitar financiamento. Junto com a prefeitura vamos fazer o planejamento para a regularização destas áreas”, explicou o diretor presidente do Deracre, Alirio Wanderley Neto.

“Este é um sonho de muitos moradores daqui de Cruzeiro do Sul: ter seu título definitivo. Com isso, a pessoa passa a ter uma cidadania mais completa, com acesso a financiamentos, por exemplo. Também quero agradecer ao empenho e a atenção do governador Gladson Cameli em dispor o Iteracre nesta parceria, para que possamos alcançar este objetivo”, disse o prefeito Zequinha Lima.