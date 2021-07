Prefeitura inaugura praça no Cruzeirinho e proporciona espaço de lazer e diversão para moradores

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou no final da tarde de terça-feira, 27, a Praça Rosmilda Pereira da Silva (Dona Rosa), no Bairro Cruzeirinho. O prefeito Zequinha Lima participou da solenidade de entrega da obra acompanhado do senador Sérgio Petecão, autor da emenda. A obra no valor de R$250 mil foi construída através de emenda extra, com recursos do Ministério da Defesa, através do Calha Norte.

A solenidade contou ainda com a presença da Deputada Federal Jéssica Sales, do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Franciney Freitas, dos vereadores Betão da BR, Clerton, Zaldo, Noeca, Gilmar, Márcio da Farinha e Antônio Cosmo. Os familiares da homenageada, Dona Rosa, que faleceu recentemente vítima de Covid-19, agradeceram o reconhecimento dado pela prefeitura, com a homenagem prestada a antiga moradora. O filho Rosenildo de Souza agradeceu o gesto em nome dos demais irmãos.

“É uma honra para nossa família ter uma praça com o nome da nossa mãe, nosso agradecimento é imenso, sem falar nos benefícios que essa obra vai proporcionar para todos os moradores, tendo um lugar pras crianças e para os adultos aproveitarem”, falou.

A praça conta com playground, academia de saúde, quiosque para vendas, bancos em madeira e outras estruturas que proporcionam mais beleza e lazer para comunidade. O presidente do bairro, Raimundo da Silva, contou que este era um grande sonho que se tornou realidade.

“Uma obra como essa beneficia a todos, desde as crianças com o parquinho, e os idosos e adultos que podem aproveitar essa academia popular. Estamos muito felizes, e só tenho a agradecer o prefeito, o senador e todos que ajudaram a fazer esse sonho uma realidade”, disse o presidente.

O senador Sérgio Petecão enfatizou a união de esforços dos poderes, levando dessa forma benefícios para população.

“Fico muito feliz em ver essa obra sendo entregue para população. Cheguei aqui, conversei com a comunidade. Vejo que o prefeito Zequinha também tem muita humildade procurado ouvir sempre os moradores. Saio hoje daqui muito feliz”, destacou o senador.

O prefeito Zequinha Lima destacou que é necessário que a gestão ande sempre em união com todos os poderes, para que os benefícios cheguem para população.

“Ninguém consegue fazer uma boa gestão sem união. Se não tivermos o apoio dos parlamentares, deputados federais e senadores. Aqui vemos um gesto que aparentemente parece simples, mas tem uma grandiosidade. As crianças já estão brincando, os adultos fazendo ginástica e se divertindo. Agradeço o Senador Sérgio Petecão que destinou essa emenda tão importante e a todos que fizeram com que esse benefício chegasse aqui. Enfim, este é o coroamento de um trabalho feito por muitas mãos”, relatou o prefeito.