Prefeitura inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas acima de 20 anos nesta sexta

A Prefeitura de Rio Branco vai iniciar nesta sexta-feira (23) a vacinação contra o coronavírus para pessoas a partir dos 20 anos e sem comorbidades.

Os pontos de vacinação são as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Vila Ivonete, Cláudio Vitorino, Eduardo Assmar Hidalgo de Lima, Roney Meireles, a Policlínica Barral y Barral e o drive-thru do 7º BEC, das 8h as 16h.

Em parceria com a Sesacre, a Semsa vai abrir um mutirão na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, das 8h até 22h, na sexta e no sábado (24).

A segunda dose da Astrazeneca e Pfizer estão disponíveis em todas as unidades, mas as pessoas que querem completar a imunização da Coronavac devem ir até o drive-thru.

Outros dois pontos de vacinação serão aberto no domingo (25): um na Escola Wilson Barbosa, na Cidade do Povo, das 8h as 16h; e o outro no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), das 8h as 17h.

Para ser vacinado, o interessado deve apresentar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.