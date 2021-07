Prefeitura no AC lança processo seletivo com salário de quase R$6 mil; veja edital

Encerram-se nesta terça-feira (6) as inscrições para participar do processo seletivo simplificado de contratação de profissionais para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Epitaciolândia. O edital disponibiliza 10 vagas emergenciais e 84 para cadastro de reserva, com objetivo de atender e suprir às necessidades do município e intensificar medidas de combate à Covid-19.

Para participar do certame, é necessário que as pessoas interessadas compareçam, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Administração das 8h às 11h30 e das 14h30 às 16h30 desta terça-feira munidos com o RG, CPF, currículo, comprovação de tempo de serviço na área inscrita, carteira de conselho de classe para os cargos que exigem, e o formulário de inscrição devidamente preenchido.

A vigência do processo seletivo, que contará apenas com prova de títulos, é de 12 meses, e os cargos disponíveis são para: médico, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, assistente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, agente de endemias e motorista. Os salários variam entre R$1.100,00 e R$5.870,00, com carga-horária semanal de trabalho de 40h.

Para conferir mais informações relacionadas ao cronograma, documentação, ficha de inscrição e outros pré-requisitos necessários acesse o edital clicando AQUI.