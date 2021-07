Prefeitura segue vacinando pessoas a partir dos 30 anos em Rio Branco; veja os locais

A Prefeitura continua vacinando pessoas a partir dos 30 anos em Rio Branco, nesta segunda-feira (5).

Os pontos de vacinação são as Uraps Bacurau, Valdeisa Valdez, Eduardo Assmar, Rosângela Pimentel, Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Cláudia Vitorino, São Francisco, Maria Barroso e a Policlínica Barral y Barral, além do drive thru do 7º BEC.

No local, as pessoas devem apresentar documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.



Grávidas e puérperas também seguem sendo vacinadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A prefeitura realizou neste domingo (4), no Ginásio do Sesi, um mutirão intitulado arraial de vacinação para atender o público, das 8h as 22h.