Prepare o casaco! Sipam revela detalhes sobre frente fria na previsão desta terça

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria que se aproxima pelo Sul do País deve mudar o tempo no Acre ao longo desta semana, trazendo mais um evento de friagem.

Porém para esta terça-feira a forte massa de ar seco ainda predomina sobre o Estado e dificulta a formação de nuvens carregadas. Por conta disso, a previsão para todas as regiões acreanas, inclusive a capital Rio Branco, ainda será um dia ensolarado, com o céu variando de claro a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva rápidas e isoladas entre a tarde e à noite.