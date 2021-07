Presidente do DEM avalia como positiva pesquisa que aponta Alan Rick como favorito ao senado

Uma pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e realizada pelo Instituto Data Control aponta o deputado federal como favorito ao Senado entre os nomes que atualmente são aliados do Governo. Na aferição, Alan Rick aparece com 10,4% da preferência do eleitorado.

Nesta terça-feira (6), em entrevista à imprensa, o presidente Estadual do Democratas, Jairo Cassiano, fez uma avaliação da pesquisa, atribuindo o resultado ao trabalho dinâmico e ao comprometimento de Alan Rick com os 22 municípios do Acre. “Ficamos felizes em saber do resultado da pesquisa que aponta o deputado Alan Rick como favorito ao senado. Ele é um deputado muito atuante e tem trabalho prestado nos 22 municípios. Eu, como dirigente partidário, sei a responsabilidade que é conduzir esse processo. A nossa prioridade maior é a reeleição do governador Gladson. Respeitamos os demais partidos que tem todo direito de colocar seus nomes, mas o Democratas vai criar os mecanismos e continuar mostrando que o deputado Alan Rick é um nome competitivo”, frisou.

Desde as eleições do ano passado, o Democratas vem se fortalecendo no Acre. Atualmente conta com 18 vereadores, o prefeito do município de Capixaba e o deputado estadual Antônio Pedro que, por sua vez, já hipotecou apoio a Alan Rick. “A candidatura do Alan ao senado vem das bases. Ele está sendo convidado pelo diretório estadual, diretórios municipais e o Diretório Nacional, através do ACM Neto. Vamos continuar trabalhando, calçando a sandália da humildade, trabalhando em prol do desenvolvimento do Acre”, finalizou Jairo Cassiano.