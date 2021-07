Pressionado, Estrelão pega o ascendente Tourão do Humaitá

O confronto entre Rio Branco e Humaitá nesta quarta-feira (21) pela terceira rodada do Campeonato Acreano-2021 pode ser um divisor de águas para a permanência ou não do técnico Irani de Almeida no comando técnico do Rio Branco.

O time estrelado chega ao seu terceiro compromisso com apenas um ponto somado e ostentando a sétima posição na tabela de classificação do estadual. Um revés, praticamente tira a possibilidade de o clube brigar pelo título do primeiro turno.

O técnico Irani de Almeida para o duelo poderá contar com os reforços do zagueiro Martony e também do lateral esquerdo nigeriano Johnson, esse vindo por empréstimo do Planaltina-DF.

Os dois atletas tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por outro lado, o comandante estrelado não poderá contar com o retorno do atacante Zé Roberto.

O atleta segue no departamento médico do clube, após uma lesão sofrida no jogo de estreia diante do São Francisco. O volante Jackson, ex-Guajará-RO, aguarda pela regularização para ser relacionado para o jogo desta quarta-feira.

Ciente da situação vivenciada pelo Estrelão neste início de competição, o zagueiro Martony comentou na imprensa que está à disposição da comissão técnica para contribuir com a possibilidade de recuperação do clube no campeonato.

Na tarde dessa terça-feira (20), no CT do José de Melo, Irani de Almeida fez os últimos ajustes no time alvirrubro antes de encarar o Humaitá. Um trabalho de bolas paradas finalizou a preparação.

Zagueiro do Humaitá nega favoritismo

Mirando continuar entre os primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Acreano-2021, após vitória na estreia diante do Galvez por 2 a 1, o Humaitá fechou na manhã dessa terça-feira (20) os últimos ajustes antes de encarar o Rio Branco.

Um trabalho de bolas paradas, seguido de um minicoletivo foram orientados pelo técnico Marcio Parreiras. A escalação do Tourão não foi divulgada, algo que deverá ocorrer somente nos vestiários do Florestão.

A respeito do duelo contra o Estrelão agendado para essa quarta-feira (21), o zagueiro Diego Alberto não esconde que o objetivo da equipe será o de conquistar os três pontos, mas nega algum tipo de favoritismo ao time porto-acrense diante do Rio Branco.

“A respeito do favoritismo, eu deixo essa análise para a torcida e a imprensa”, comentou o capitão Diego Alberto.

Arbitragem

O confronto entre Rio Branco e Humaitá terá como árbitro principal o senhor Antônio Marivaldo. O duelo ocorre nesta quarta-feira (21), às 19h, no estádio Florestão. Rener Santos e Iago Nascimento serão as assistentes.