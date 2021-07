Processo seletivo ICMBio 2021: editais e inscrições com 18 vagas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade divulgou novos editais para selecionar profissionais temporários. O processo seletivo ICMBio 2021 abre 18 vagas imediatas para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados.

Para concorrer a qualquer um dos cargos, é necessário ter nível fundamental incompleto. Demais requisitos, devem ser lidos nos editais de abertura.

Processo seletivo ICMBio: edital FLONA Pacotuba

São 5 oportunidades para o cargo de Brigadista na área de Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00. Os candidatos deverão realizar suas inscrições no período de 26 a 30 de julho de 2021, em uma das seguintes maneiras:

Presencialmente na sede da Floresta Nacional de Pacotuba, localizada na Estrada Monte Alegre, Km 3 – Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim – ES (das 8h às 18h);

Pelo e-mail [email protected]

Processo seletivo ICMBio: edital SEADM-UNA

Há apenas uma vaga imediata para o cargo de Agente de apoio à gestão da Unidade de Conservação. Por ser uma função de nível III, a remuneração é de R$ 2.750,00. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 21 e 30 de julho de 2021:

na sede da Unidade Especial Avançada do ICMBio em Itaituba/PA, no endereço Avenida Marechal Rondon, 996, – Bairro Aeroporto Velho – Itaituba/PA (08h30 às 11h e 14h30 às 17h);

pelo sítio eletrônico;

pelo endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: NGI ICMBio Carajás 2

A inscrição deve ser feita pela internet, enviando e-mail para [email protected] no período que vai de 02 a 18 de agosto de 2021. As oportunidades são para a cidade de Parauapebas nas funções de:

Nível I – Brigadista: 10 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 2 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

Processo seletivo ICMBio: etapas de seleção

Os candidatos serão avaliados inicialmente em uma pré-seleção, que consiste em:

Testes de Aptidão Física – TAF ;

; Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA.

As datas e locais de realização das etapas variam conforme o edital escolhido.

Depois da pré-seleção, os candidatos que forem classificados serão avaliados em prova de títulos, que irá pontuar experiência na área e qualificação profissional.

Editais

É fundamental ler atentamente cada um dos editais para conferir todos os detalhes, como requisitos e documentação necessária para o ato da inscrição, ok?

Todas as informações sobre as etapas podem ser acessadas nos seguintes links:

O que é ICMBio?

ICMBio é a sigla do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O Instituto é responsável por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de realizar pesquisas na área de biodiversidade.