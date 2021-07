Professora, médica e geriatra: conheça a acreana que assume a direção do Pronto-Socorro de Rio Branco

A nova diretora do Pronto-Socorro de Rio Branco é a médica Carolina Pinho de Assis Pereira Roque. Ela assumiu a vaga no lugar do enfermeiro Areski Peniche.

Antes de ser escolhida para a função pela secretária Paula Mariano, Carolina ocupava a direção clínica e técnica do hospital.

A acreana é graduada em medicina pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especializada em medicina da família e pós-graduada em geriatria. Carolina é também professora de medicina no Centro Universitário Uninorte.

Quando a pandemia do coronavírus iniciou no Estado, a médica foi a primeira plantonista a atuar na sala de emergência do Pronto-Socorro para atender as pessoas infectadas pela doença.

Pinho tem a missão de coordenador o maior hospital de emergência do Estado.