Professores de Rio Branco fazem paralisação em frente à Prefeitura pedindo correção salarial

Os professores do município de Rio Branco organizaram uma paralisação na manhã desta terça-feira (20), em frente à sede da Prefeitura.

Os servidores pedem do executivo municipal reposição inflacionária, elevação do piso e do percentual de insalubridade, além da criação de uma comissão para discutir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

O movimento está sendo coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). Os professores devem continuar o protesto até quinta-feira (22), caso o prefeito Tião Bocalom não atenda a categoria.

“Se ele [Bocalom] nos atender hoje, como foi prometido, encerramos as manifestações. Caso contrário, vamos permanecer aqui, até quinta-feira”, disse a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.