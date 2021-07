Projeto quer arrecadar alimentos e kits de higiene para crianças do Educandário Santa Margarida

Uma ação desenvolvida por alunos do 4º ano de Direito do Centro Universitário U:Verse, em Rio Branco, objetiva arrecadar materiais de limpeza, de higiene pessoal e alimentos para as crianças e adolescentes do Educandário Santa Margarida.

Qualquer pessoa que esteja interessada pode fazer a doação de um ou mais dos produtos destacados no flyer (disponível abaixo) e entregar na sede da instituição de ensino, localizada na Estrada Dias Martins.

O projeto de extensão nasceu da necessidade dos estudantes de ajudarem os integrantes do abrigo que hoje atende 47 crianças, sendo 6 delas com necessidades especiais.

A professora responsável pelo projeto é a mestre Ana Caroliny Silva Afonso Cabral, que ministra a disciplina de Direito da Criança e Adolescente.

“O projeto não tem fins lucrativos e nasce da colaboração de alunos e professores que querem, de alguma forma, contribuir com o bem estar dessas crianças”, disse o discente Eliézio da Silva Bezerra, um dos responsáveis pelo projeto.