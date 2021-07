Projeto social de Rio Branco organiza doações para pessoas em situação de rua

O projeto Nação Santa organiza na próxima sexta-feira (30), uma ação solidária para doação de marmitas de baixaria e de cobertores para pessoas em situação de rua em Rio Branco, pelo período noturno. A ideia da iniciativa visa ajudar este público a se alimentar, até mesmo diante deste momento onde o frio intensifica a fome.

Através das redes sociais, o grupo faz um chamamento para que a comunidade possa ajudar na causa, seja compartilhando nas redes sociais, seja contribuindo com ingredientes como milharina, carne moída e ovos, seja enviando uma quantia em dinheiro para a viabilização da compra destes materiais alimentícios e das cobertas.

Devido à pandemia e aos protocolos de biossegurança, o grupo que entregará as refeições será reduzido. De acordo com a organização, quanto mais doações o grupo receber, mais pessoas podem ser beneficiadas. A ação está sendo divulgada através do Instagram @nacaosantmovement.