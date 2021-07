Proprietário calcula prejuízo de R$ 120 mil após incêndio em galpão no Polo Moveleiro

Um incêndio registrado na noite deste domingo (11), em um galpão localizado no Pólo moveleiro, em Sena Madureira, provocou um grande prejuízo para os proprietários – algo em torno de 120 mil reais.

As chamas se espalharam rapidamente e apesar da intervenção do Corpo de Bombeiros não foi possível salvar as máquinas de beneficiar madeira nem as várias peças de madeira que estavam guardadas no galpão.

O trabalhador autônomo Antônio José, proprietário, não se encontra na zona urbana na hora do incêndio. Ele estava em uma missão na zona rural. “Estive na tarde de ontem, por volta de 3 horas, descarregando uma madeira no galpão e, naquele momento, estava tudo normal. Com isso, fui pra zona rural a trabalho e fiquei sabendo do ocorrido por telefone. É uma situação difícil. Não sabemos como fazer pra reestruturar esse local. Peço a compreensão dos nossos clientes, pois perdemos tudo”, comentou.

Os integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena passaram praticamente a noite toda trabalhando no local para evitar que as labaredas se propagassem para outros galpões.

Até agora ninguém sabe ao certo de que forma o incêndio começou.