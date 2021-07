Quatro pessoas morrem atropeladas após festa clandestina no Amazonas

Dois policiais militares e duas mulheres morreram após serem atropelados em uma estrada em Humaitá, no interior do Amazonas, na madrugada deste domingo (18).

De acordo com testemunhas do acidente, os dois policiais estavam à paisana e participavam do evento. Por volta de 2h30 da madrugada, homens que estavam no local começaram a fazer disparos de tiros para cima.

Ainda conforme relatos de testemunhas, os policiais pediram para que as pessoas que se dispersassem e encerraram a festa. Quando saíam, dois homens em um carro, suspeitos terem feito os disparos, atropelaram as vítimas.

Após o atropelamento, o carro utilizado pelos suspeitos capotou na estrada. Os policiais e duas mulheres morreram no local e outras pessoas ficaram feridas.

O motorista do veículo e outro homem que estava com ele também se feriram. Eles foram encaminhados para um hospital no município.