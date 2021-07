Queda de ônibus em ribanceira deixa 3 mortos e 37 feridos, em São Paulo

A queda de um ônibus de turismo em uma ribanceira deixou três pessoas mortas e pelo menos 37 feridas na tarde deste domingo (18), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

Ribanceira de 20 metros

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de 12h30, no km 184, sentido interior. O ônibus saiu de São Paulo com 40 passsageiros e , segundo a prefeitura, a ia para uma cidade no Pará.

Por motivos ainda desconhecidos, o ônibus saiu da rodovia para o canteiro lateral e capotou na ribanceira, que tem cerca de 20 metros em relação ao nível da pista.

Um homem e duas mulheres morreram no local. As identidades deles ainda não foram divulgadas.

Segundo a concessionária Eixo, que administra o trecho, a pista está liberada.

