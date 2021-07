Quem tem direito ao recebimento de FGTS? Colunista do ContilNet explica!

[1] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATAD POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICODJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOSUBMETIDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA MATÉRIA (ART.1.040, II, DOCPC). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL. TERMOINICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E DO NECESSÁRIO INTERSTÍCIO DE 24 MESES ENTRE OS CONTRATOS. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO AOS CASOS DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME SUPERVENIENTE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S 4357 E 4425 JULGADAS PELO STF. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e fixou para tal desiderato o prazo prescricional de cinco anos, entretanto, por maioria, entendeu pela modulação, atribuindo à decisão efeitos ex nunc (prospectivos) de forma que, para aqueles com termo inicial da prescrição ocorrido após a data do julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos e para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13.11.2014, data da decisão. 2. Mesmo que os contratos temporários firmados com a Fazenda Pública sejam precedidos de processo seletivo simplificado específico e obedecido ao limite legal de 12 (doze) meses de duração para cada um deles, se houver longo tempo de prestação de serviços mediante sucessivos contratos formalizados, sem observância do interstício de 24 meses entre eles, descaracteriza o excepcional interesse público utilizado como argumento para as suas formalizações, razão pela qual devem ser declarados nulos. 3. Consoante Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários n.º 596.478 e 705.140, as contratações consideradas ilegítimas por ausência de prévia realização de concurso público não afasta a aplicação do art. 19-A da Lei Federal n.º 8.036/1990, que, por sua vez, assegura o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária, conforme entendimento da Suprema Corte. 4. Apelo desprovido e reexame necessário julgado parcialmente procedente. (Apelação/Reexame Necessário n.º 0707036-94.2013.8.01. 0001, Relator Des. Júnior Alberto, j. 06/02/2018)