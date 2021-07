R$ 50 mil e viagem em navio: Miss Acre 2021 abre inscrições; Saiba como participar

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Já estão abertas as inscrições ao concurso estadual Miss Universo Acre-2021. Conforme a coordenadora estadual Meyre Manaus — credenciada pela coordenação nacional do Miss Universo-Brasil-2021 para a realização do concurso estadual—, as mulheres acreanas, solteiras, sem filhos, nascidas entre 08 de novembro de 1993 e 06 de novembro de 2003, interessadas em participar do evento, podem fazer suas inscrições, até o dia 30 de julho, no site do Miss Universo-Brasil-2021.

Meyre lembra ainda, que as candidatas estaduais devem estar na faixa etária de 18 a 28 anos, na data da realização do concurso Miss Universo-Brasil, a ser realizado em novembro deste ano. Já o concurso Miss Universo-Acre-2021 ocorrerá no mês de setembro.

Após a reformulação, Meyre Manaus permanece a 15 anos como coordenadora do concurso estadual, vinculado ao maior concurso de beleza: o Miss Brasil Universo.

Manaus antecipou para o ContilNet que breve o concurso terá transmissão de rede nacional. A coordenadora, que está passando temporada em São Paulo, breve estará no estado para organização do evento.

A coordenadora já planeja o evento com grandes parcerias e desfile para convidados seletos, seguindo as recomendações necessárias para evitar aglomerações.