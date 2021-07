Racha no PDT do Acre ameaça futuro do partido nas eleições do ano que vem

Futuro

Ontem, escrevi aqui na coluna que se o MDB quiser, de fato, lançar um nome para a disputa ao governo em 2022, o quadro mais forte do partido é o do vereador Emerson Jarude. Hoje, o presidente da sigla, o deputado federal Flaviano Melo, passou o dia na companhia do vereador. Os dois foram até o Alto Acre, visitar Brasileia, que comemora 111 anos e que também é sede da reunião da AMAC. A aproximação tem cheiro de 2022.

Capital política

Prestes a completar 111 anos, que vai ser comemorado amanhã, dia 3 de julho, Brasileia é hoje a capital política do Acre. Governador, senadores, prefeitos, deputados federais e estaduais estão na cidade para prestigiar os eventos em comemoração ao aniversário do município e para participar da reunião da Associação dos Municípios do Acre, a AMAC.

Prestigiada

Toda essa festa e a presença maciça da classe política em Brasileia se dá muito por conta do prestígio político da prefeita Fernanda Hassem (PT). A prefeita, que está no segundo mandato e é muito querida na cidade, tem expandido sua influência para além do Alto Acre. Mesmo no PT, a prefeita tem diálogo aberto com parlamentares de todos os espectros políticos. Hassem chegou até a ter o nome envolvido em uma possível cabeça de chapa com Gladson Cameli em 2022, mas para isso, claro, precisaria sair do PT.

Racha no PDT

A situação no PDT está tensa. O partido, que teve um resultado excelente nas últimas eleições, elegendo três vereadores na capital, entre eles a mais votada, a vereadora Michelle Melo, e fez também três prefeituras no interior – Bujari, Jordão e Tarauacá – tinha tudo pra crescer ainda mais em 2022, mas, ao que parece, está em processo de implosão.

Sob risco

O domínio da legenda, que está há anos sob a batuta do deputado estadual Luiz Tchê, começa a ser ameaçado. Parte da direção do partido tem se mostrado infeliz com a condução da sigla pelo deputado, que foi acusado de “centralizador”. A ameaça dos “excluídos” é a migração para outros partidos, caso as queixas não sejam ouvidas.

Lista sem fim

A lista de reclamações é grande contra o presidente estadual do PDT. Segundo fontes do partido, foi a pedido de Tchê que o presidente municipal da sigla, Jefferson Barrroso, foi exonerado do cargo que tinha no Governo do Estado, na Funtac. Barroso, aliás, que tinha pretensões de ser o candidato do PDT para a prefeitura da capital, já havia sido rifado por Tchê, por conta da composição com o PSB de Socorro Neri.

Surpresa

A exoneração de Barroso pegou de surpresa até o diretor-presidente da Funtac, Tom Sérgio, irmão do deputado federal Jesus Sérgio.

Consequências

As consequências desses desentendimentos internos podem ser catastróficas para o partido. De olho na reeleição para deputado estadual, Tchê tem dado pouco espaço para os postulantes ao mesmo cargo que ele, reclamam os correligionários. O ex-deputado estadual Eber Machado, que quer concorrer novamente a uma vaga na Aleac, chegou a ser exonerado do cargo de diretor-executivo da Agência de Negócios do Acre (Anac).

De mala e cuia

Com todo esse imbróglio, duas das maiores estrelas do PDT, o deputado federal -único do partido -, Jesus Sérgio, e a vereadora mais votada nas últimas, Michelle Melo, podem estar de saída da sigla brizolista. O primeiro, tem grandes chances de ir para o PP, pois o PDT tem enfrentado dificuldade para montar a chapa pra Federal. O governador, Gladson Cameli, já fez o convite. A segunda, deve ir para o PSD. Pouco prestigiada, Melo não recebeu nem a presidência do PDT Mulher. Ambos só estão esperando a janela partidária abrir, em março do ano que vem.

Acelerou

O ritmo da vacinação acelerou novamente. Depois da parada, por falta dos imunizantes, a faixa etária dos vacinados tem diminuído com velocidade. Amanhã já é a vez da turma dos 32 anos de vacinar, e no domingo, a turma dos 30. Demorou mas engrenou.